Pokolorujmy dzieciom szpitalny pobyt – funkcjonariusze połączyli siły, by na twarzach dzieci pojawił się uśmiech Data publikacji 13.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Nowosolscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Służby Więziennej z Krzywańca przyłączyli się do inicjatywy społecznej „oGROMna POMOC”. Zorganizowana przez nich zbiórka przyniosła kartony i worki pełne przyborów szkolnych. Wszystko to dla najmłodszych pacjentów z oddziału onkologii szpitala we Wrocławiu. Dzielimy się tym co mamy. I to jest piękne!

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli wspólnie z funkcjonariuszami Służby Więziennej z Krzywańca wykazali się wspaniałą inicjatywą i przyłączyli się do inicjatywy społecznej „oGROMna POMOC”, organizując zbiórkę materiałów szkolnych dla dzieci z wrocławskiego szpitala onkologicznego. Mundurowi chcą, by dzieci przebywające w szpitalu choć przez chwilę zapomniały o codziennych zmaganiach z chorobą, a na ich buziach - pojawił się uśmiech. Pobyt na oddziale szpitalnym zawsze połączony jest z ogromnym lękiem i strachem. Dlatego mundurowi chcą pomóc maluchom przetrwać trudne chwile. Niby drobny gest, a wywołał u dzieci wiele radości i szczęścia. Dzięki niemu najmłodsi pacjenci szpitala choć przez chwilę mogli zapomnieć o pobycie w placówce zdrowia i cieszyć się tą piękną chwilą.

Bezinteresowność i chęć niesienia pomocy innym to cechy, którymi kolejny raz wykazali się nowosolscy funkcjonariusze. Tym gestem pokazali, że nie tylko podczas służby wykazują się chęcią niesienia pomocy innym, ale także w czasie wolnym nie są obojętni na ludzką krzywdę. Z pewnością ten drobny gest wywoła u dzieci chwilę radości. Policjanci dziękują Szkole Podstawowej nr 3 w Nowej Soli, która z ogromnym zaangażowaniem przyłączyła się do akcji. Kolorowanki, zeszyty, kredki, mazaki i innego rodzaju przybory szkolne we wtorek (12 października) zostały przekazane chorym maluchom ze szpitala onkologicznego we Wrocławiu. Życzymy wszystkim pacjentom wrocławskiego szpitala onkologicznego szybkiego powrotu do zdrowia i samych radosnych chwil.

To nie pierwszy raz kiedy policjanci z Nowej Soli udzielają się dobroczynnie:

młodszy aspirant Justyna Sęczkowska

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli

Film Video_NS.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Video_NS.mp4 (format mp4 - rozmiar 13.28 MB)