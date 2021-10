Policjant w czasie wolnym od służby ujął nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 13.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Aspirant sztabowy Piotr Wicher z Wydziału Prewencji wieluńskiej jednostki wracając do domu po służbie ponadnormatywnej wyeliminował z ruchu 44-latka, który kierował samochodem w stanie nietrzeźwości. Kierujący miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie.

Ujęcie nietrzeźwego kierowcy przez policjanta, który na co dzień służy w Wydziale Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu, to najlepszy dowód na to, że funkcjonariuszem jest się 24 godziny na dobę. 12 października 2021 roku po godzinie 16.00 aspirant sztabowy Piotr Wicher po zakończonej służbie ponadnormatywnej wracał swoim samochodem do domu. W miejscowości Borowiec zauważył volkswagena polo, którego tor jazdy wskazywał, że może znajdować się pod działaniem alkoholu. Kiedy pojazd zjechał na pobocze i zatrzymał się, funkcjonariusz podjął interwencję. Kiedy podszedł do kierowcy, wyczuł silną woń alkoholu, więc natychmiast odebrał mu kluczyki i powiadomił dyżurnego KPP w Wieluniu. Gdy na miejsce przyjechał patrol wieluńskiej drogówki, policjant przekazał ujętego mężczyznę mundurowym. Kierowcą volkswagena był 44-letni mieszkaniec powiatu wieluńskiego, który miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna nie posiadał również uprawnień do kierowania pojazdem.

Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności. Kierowanie bez uprawnień zagrożone jest karą grzywny oraz zakazem prowadzenia pojazdów. Dziękujemy funkcjonariuszowi Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu za wspaniałą postawę. Ta sytuacja po raz kolejny pokazuje, że policjantem jest się nie tylko podczas służby.

(KWP w Łodzi / mw)