Kryminalni odzyskali skradzione w Niemczech markowe motocykle warte 100 tys. zł Data publikacji 13.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Po raz kolejny współpraca pomiędzy jednostkami Policji województwa lubuskiego przyniosła efekty. Dzięki skutecznym działaniom operacyjno–rozpoznawczym kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim i Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie, cztery motocykle takich marek jak Honda, Kawasaki i Yamaha wrócą w ręce prawowitych właścicieli - tuż po tym jak zostały one skradzione na terenie Niemiec. Łączna wartość jednośladów to blisko 100 tysięcy złotych. Do sprawy zatrzymana została jedna osoba, która usłyszała zarzut paserstwa.

W czwartek, 07.10.2021 r., sulęcińscy kryminalni udali się na teren jednej z posesji mieszczącej się w gminie Słońsk. Cel tej wizyty był bardzo konkretny. Dzięki wspólnym działaniom operacyjno-rozpoznawczym, które prowadzone były wraz z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, ustalili oni gdzie znajdują się markowe motocykle pochodzące z kradzieży na terenie Niemiec. I tym razem, policyjne doświadczenie oraz profesjonalizm nie zawiodły. W pomieszczeniach gospodarczych policjanci ujawnili cztery motocykle takich marek jak Honda, Kawasaki i Yamaha. Dzięki bardzo szybkim działaniom lubuskich kryminalnych jednoślady praktycznie w stanie nienaruszonym, w najbliższym czasie wrócą do swoich prawowitych właścicieli. Oczywiście do tego czasu, zostały one zabezpieczone na policyjnym parkingu.

W sprawie zatrzymana została właścicielka posesji. 63-latka usłyszała zarzut pomocnictwa w ukryciu motocykli, do którego się przyznała. Swoim czynem wypełniła ona znamiona przestępstwa paserstwa, które zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gorzowie / mw)