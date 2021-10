Usiłował wyłudzić kredyt na 130 tys. złotych – zatrzymali go policjanci Data publikacji 13.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci malborskiej komendy zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej ustalili i zatrzymali na gorącym uczynku 53-letniego mieszkańca powiatu, który usiłował wyłudzić kredyt w jednej z placówek bankowych na terenie Malborka. Mężczyzna przedkładając fałszywe zaświadczenie o zatrudnieniu chciał uzyskać pożyczkę w wysokości prawie 130 tys. złotych Za to przestępstwo grozi mu do 8 lat więzienia.

Funkcjonariusze z malborskiej komendy specjalizujący się zwalczaniem przestępstw gospodarczych, na podstawie pracy operacyjnej, uzyskali informację, że jeden z mieszkańców powiatu, posługując się fałszywym zaświadczeniem o zatrudnieniu, usiłuje wyłudzić kredyt z jednej z placówek bankowych na terenie miasta. W poniedziałek malborscy kryminalni udaremnili sprawcy dokonanie oszustwa. Funkcjonariusze weszli do oddziału banku i na gorącym uczynku zatrzymali 53-latka w trakcie podpisywania umowy kredytowej opiewającej na kwotę prawie 130 tys. złotych. W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania mężczyzny policjanci znaleźli skradziony dowód osobisty oraz kilka kart bankomatowych należących do innych osób. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 53-latkowi zarzutów usiłowania oszustwa i przedłożenia fałszywego dokumentu w celu uzyskania kredytu oraz przywłaszczenia i ukrywania cudzych dokumentów. Za popełnione przestępstwa grozi mu teraz kara do 8 lat pozbawiania wolności.

(KWP w Gdańsku / kp)