Wjechał w ogrodzenie i uciekł. Gdy policjanci do niego dotarli miał ponad 3 promile alkoholu Data publikacji 13.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Sopoccy policjanci ruchu drogowego w wyniku intensywnych działań chwilę po zdarzeniu zatrzymali 45-letniego mieszkańca Sopotu podejrzewanego o kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości i spowodowanie kolizji. 45-latek wjechał autem w mur ogradzający posesję, a potem razem z pasażerem uciekli. Gdy funkcjonariusze dotarli do kierowcy, miał on ponad 3 promile alkoholu. Zatrzymany 45-latek przebywa w policyjnym areszcie. Wkrótce usłyszy zarzuty i zostanie doprowadzony do prokuratury na dalsze czynności procesowe.

Wczoraj tuż po godz. 12.00 sopoccy policjanci za pośrednictwem numeru alarmowego 112 otrzymali zgłoszenie, że kierujący golfem wjechał w mur ogradzający posesję i uciekł. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów ruchu drogowego, którzy w wyniku sprawdzenia w policyjnych bazach ustalili właścicielkę uszkodzonego auta, a w wyniku dalszych działań także rysopis mężczyzny siedzącego za kierownicą. Te informacje od razu trafiły do kolejnego patrolu drogówki, który bardzo szybko dotarł do mieszkającej w Sopocie właścicielki golfa, a chwilę później do 45-letniego użytkownika tego auta, który odpowiadał rysopisowi. Policjanci od razu zauważyli, że sopocianin jest nietrzeźwy. Mężczyzna początkowo odmawiał poddania się badaniu stanu trzeźwości, ponadto twierdził, że nie kierował tym autem, jednak funkcjonariusze nie dali mu wiary.

Zatrzymany 45-letni mężczyzna został doprowadzony do sopockiej komendy. Do jednostki policji doprowadzono też jego znajomego, który przebywał z nim w mieszkaniu i był pasażerem auta. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 45-latek ma blisko 3,4 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, u jego znajomego alkomat pokazał ponad 2 promile alkoholu.

45-latek trafił do policyjnego aresztu. Wkrótce na podstawie zgromadzonych dowodów usłyszy on zarzuty związane z kierowaniem samochodu w stanie nietrzeźwości i spowodowaniem kolizji. Następnie policjanci doprowadzą go do prokuratury na dalsze czynności procesowe.

Jazda samochodem w stanie nietrzeźwości to przestępstwo, za które grozi do 2 lat więzienia. Ponadto wobec sprawcy przestępstwa kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości sąd ma obowiązek orzec zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata oraz świadczenie pieniężne w kwocie nie niższej niż 5 000 złotych.