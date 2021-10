Katowicki kontrterrorysta znów okazał się najlepszy! Data publikacji 14.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Katowic obronił tytuł sprzed roku w Maratonie-Selekcja. Wydarzenie miało na celu uczczenie pamięci płk. Sławomira Berdychowskiego – Twórcy i Pierwszego Dowódcy Jednostki Wojskowej AGAT (JWA) oraz kierownika pierwszej selekcji do JWA. Przedstawiciel śląskich kontrterrorystów zdobył pierwsze miejsce, zostawiając rywali daleko w tyle.

"Maraton-Selekcja" to dla wielu mundurowych wyjątkowo wymagające wydarzenie sportowe. Celem maratonu jest uczczenie pamięci płk. Sławomira Berdychowskiego – Twórcy i Pierwszego Dowódcy Jednostki Wojskowej AGAT ( JWA ) oraz kierownika pierwszej selekcji do JWA . Tegoroczna edycja była już V z kolei.

Wydarzenie odbyło się na początku października podczas IX Hyundai Ultramaratonu Bieszczadzkiego w Cisnej. Na 209 zawodników, którzy wzięli udział w zmaganiach, 165 dotarło na metę. Uczestnicy musieli pokonać 34 km trasy w Bieszczadach z dodatkowym obciążeniem (minimalnie 10 kg , z dodatkowym zapasem jedzenia i wody) oraz obowiązkowym wyposażeniem. Trasa przebiegała w ekstremalnym terenie, obejmowała górskie szlaki, a także bezdroża, strumienie, lasy, wąwozy, bagna i trzęsawiska. To jednak nie wszystko…Zawodnicy musieli zmierzyć się z wieloma zadaniami m.in. strzelanie oraz pokonanie opcjonalnych zadań typu „hard” (są to trudniejsze opcje trasy) bez kar i strat czasowych. Uczestnicy tego maratonu to osoby cywilne, wśród nich reprezentanci klubów sportowych i stowarzyszeń oraz funkcjonariusze jednostek podległych MON i MSWiA .

W tym roku, tak jak w poprzednim, na metę jako pierwszy dotarł policjant reprezentujący Samodzielny Pododdział Kontrterorystyczny Policji w Katowicach. Policyjny komandos był bezkonkurencyjny! Drugi z mundurowych uzyskał czas gorszy o 36 minut.

Kontrterrorysta wywalczył Puchar Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych oraz Puchar Dowódcy Jednostki Wojskowej AGAT.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcy!