Była prezes banku zatrzymana za wyrządzenie szkody na ponad 22 miliony złotych Data publikacji 14.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali byłą prezes jednego z banków spółdzielczych na Śląsku. Jak ustalili śledczy, zatrzymana poprzez podejmowanie niekorzystnych decyzji kredytowych wyrządziła szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie ponad 22 mln złotych i spowodowała tym samym niewypłacalność banku. W czwartek podejrzana została doprowadzona do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, gdzie usłyszała zarzuty. Grozi jej do 10 lat więzienia. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

Śledztwo prowadzone przez policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą katowickiej komendy wojewódzkiej jest nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Gliwicach. Sprawa dotyczy niegospodarności w jednym z banków spółdzielczych na terenie województwa śląskiego. Jak ustalili policyjni śledczy, była prezes banku, poprzez podejmowanie niekorzystnych decyzji kredytowych, wyrządziła szkodę majątkową w wielkich rozmiarach na kwotę nie mniejszą niż 22,7 miliona złotych. Tym samym spowodowała niewypłacalność banku. Kobieta została zatrzymana. W miniony czwartek w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach usłyszała zarzuty między innymi wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach na szkodę banku oraz została przekazana do dyspozycji Sądu Rejonowego w Gliwicach. Następnie w piątek Sąd zdecydował o jej aresztowaniu na okres 3 miesięcy. Grozi jej do 10 lat więzienia.

