Wnikliwa praca śledczych zakończona aktem oskarżenia. Busy warte ponad 400 tysięcy złotych powróciły do właścicieli Data publikacji 14.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci drogówki odzyskali skradzione w Niemczech dwa pojazdy o łącznej wartości ponad 400 tysięcy złotych. W zatrzymaniu jednego z podejrzanych pomógł policyjny pies, który odnalazł 21-letniego mężczyznę ukrywającego się w zaroślach. Dotarcie do kolejnych dwóch osób to efekt pracy policjantów Wydziału Kryminalnego krośnieńskiej komendy. Prowadzona pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim sprawa, zakończyła się skierowaniem do sądu aktu oskarżenia przeciwko trzem mężczyznom.

16 września 2020 roku funkcjonariusze z Polsko–Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku ustalili, że przez teren powiatu krośnieńskiego przemieszcza się pochodzący z kradzieży citroen jumper. Informacja niezwłocznie trafiła do policjantów ruchu drogowego, którzy chwilę później podczas patrolowania drogi krajowej numer 32 zauważyli dwa pojazdy typu bus, jadące od strony Gubina. Jako pierwszy jechał bus - kamper marki fiat ducato na polskich tablicach rejestracyjnych, a tuż za nim bus ze zgłoszenia policjantów z centrum w Świecku. Mundurowi natychmiast zawrócili i ruszyli za autem. Na widok zawracającego radiowozu kierujący kamperem gwałtownie przyspieszył, a następnie porzucił pojazd w zagajniku. To dało podejrzenie, że auto może również pochodzić z przestępstwa. Zabezpieczając samochód przed ewentualnym odjazdem ruszyli za drugim pojazdem. Chwilę później, funkcjonariusze w kompleksie leśnym odnaleźli utraconego na terenie Niemiec citroena. Rozpoczęto sprawdzanie terenu za kierowcami obu aut. Wśród osób zaangażowanych w poszukiwania mężczyzn był także przewodnik z psem policyjnym, który podjął trop doprowadzając do mężczyzny ukrywającego się w zaroślach. Sprawne działanie policjantów oraz psa tropiącego zakończyło się zatrzymaniem 21-latka. W toku dalszych czynności podejrzenia policjantów drogówki potwierdziły się. Zabezpieczony fiat ducato również został skradziony z Niemiec. Jego wartość to ponad 220 tysięcy złotych. Na miejsce wezwano grupę dochodzeniowo-śledczą wraz z technikiem kryminalistyki, którzy ujawniali i zabezpieczali ślady, aby mogły stanowić dowód w procesie karnym.

Zatrzymany do sprawy mężczyzna usłyszał wówczas zarzuty kradzieży z włamaniem do pojazdu marki Citroen Jumper o wartości prawie 180 tysięcy złotych oraz niedostawanie się do polecenia zatrzymania pojazdu. Prokurator po zapoznaniu się z materiałami sprawy wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec 21-latka tymczasowego aresztowania, do którego przychylił się sąd. W toku dalszych czynności, z uwagi że badania pobranej od niego krwi, wykazały że kierował pod wpływem amfetaminy, usłyszał on także zarzut kierowania pod wpływem substancji psychotropowej.

Dla policjantów Wydziału Kryminalnego krośnieńskiej komendy, nie była to jednak zamknięta sprawa. W toku realizowanych pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim czynności zbierali materiał dowody, pozwalający na dotarcie do kolejnych osób. Ich determinacja i zaangażowanie przyniosło zamierzony efekt. W grudniu ubiegłego roku, kryminalni zatrzymali do sprawy 32-latka, któremu prokurator ogłosił zarzuty dotyczące włamania się na terenie Niemiec do pojazdów marki fiat ducato oraz citroen jumper, a następnie ich kradzieży. Wobec mężczyzny sąd na wniosek Prokuratora Rejonowego w Krośnie Odrzańskim zastosował trzymiesięczny areszt. Natomiast w kwietniu bieżącego roku policjanci dotarli do trzeciego z mężczyzn (37 lat), któremu również postawiono zarzut kradzieży z włamaniem do wyżej wymienionych samochodów. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty, za które będą odpowiadać w warunkach recydywy.

Praca śledczych i zgromadzony materiał w sprawie dał podstawy do sporządzenia aktu oskarżenia przeciwko trzem mężczyznom, który wpłynął już do sądu. Za kradzież z włamaniem do pojazdu marki Citroen Jumper 21-latkowi grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10, za niezatrzymanie się do kontroli drogowej kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, natomiast za kierowanie pod wpływem substancji psychotropowych kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Za kradzież z włamaniem do pojazdów marki Citroen Jumper oraz Fiat Ducato 32-latkowi grozi kara pozbawienia wolności do lat 15, natomiast 37-latkowi od roku do lat 15.

podkomisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim