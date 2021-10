67-latek odpowie za znęcanie się nad swoją żoną - areszt dla podejrzanego

Znęcał się psychicznie, fizycznie oraz groził żonie pozbawieniem życia. To tylko niektóre zachowania mogące świadczyć o stosowaniu przemocy wobec osoby najbliższej. Policjanci z Komisariatu w Ozimku zatrzymali 67-latka. Na wniosek funkcjonariuszy i prokuratury mężczyzna trafił już do aresztu na 3 miesiące. Za znęcanie się i kierowanie gróźb grozi mu do 5 lat więzienia.