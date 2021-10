Policjanci pomogli 39-latkowi, któremu groziło wychłodzenie Data publikacji 14.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki właściwej reakcji świadka i szybkiej interwencji funkcjonariuszy 39-letni mężczyzna, który leżał na drodze dojazdowej do posesji w Zmiennicy, trafił do szpitala. Nie był on w stanie samodzielnie się poruszać i nie można było nawiązać z nim kontaktu, jego usta były sine i cały trząsł się z zimna. Policjanci udzielili mu pierwszej pomocy i okryli kocem termicznym, monitorując jego czynności życiowe do czasu przyjazdu karetki pogotowia.

Wczoraj, 13.10.2021 r., przed 20.00, funkcjonariusze z Posterunku Policji w Haczowie udali się do Zmiennicy, gdzie według zgłoszenia kierowcy, na jednej z dróg dojazdowych do posesji w tej miejscowości, ma leżeć nietrzeźwy mężczyzna. Po przybyciu na miejsce, mundurowi zastali leżącego na betonowych płytach jumbo młodego człowieka, z którym nie było żadnego kontaktu. Mężczyzna był mocno wychłodzony. Nie był w stanie samodzielnie się poruszać, jego usta były sine i cały trząsł się z zimna. Policjanci za pośrednictwem dyżurnego wezwali na miejsce karetkę pogotowia ratunkowego i okryli 39-latka kocem termicznym, chroniąc jego ciało przed dalszym wychłodzeniem. Udzielili mu również pomocy przy ataku epilepsji, monitorując jego czynności życiowe, aż do czasu przyjazdu karetki pogotowia.

Sytuacja, w jakiej znajdował się 39-latek, zagrażała jego życiu. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie trafił pod opiekę lekarzy.

Jesień i zima, to okres, w którym panują niskie temperatury. Pozostawienie człowieka w takich warunkach grozi wychłodzeniem organizmu. Nie bądźmy obojętni na los innych. Widząc siedzącego, śpiącego, czy też leżącego na zewnątrz człowieka, poinformujmy o tym służby ratownicze. Jeden telefon może ocalić czyjeś życie.

(KWP w Rzeszowie / mw)