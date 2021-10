Włamał się do prawie 30 lokali usługowych na terenie Wrocławia - zatrzymali go policjanci z Ołbina Data publikacji 14.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Łupem włamywacza, którego wyczyny zarejestrowały kamery monitoringu, padały głównie pieniądze oraz żywność. Namierzyli i zatrzymali go policjanci z komisariatu na wrocławskim Ołbinie. Podejrzany ma na swoim koncie niemal 30 włamań do lokali gastronomicznych, które znajdowały się w niedużej odległości od siebie. Funkcjonariusze, zajmując się sprawą jednego z takich zdarzeń, wpadli na trop domniemanego sprawcy i później na podstawie zebranego materiału dowodowego potwierdzili, że udział w pozostałych przestępstwach brała ta sama osoba. 33-latek został już tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a grozić mu może teraz kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Przeczucie i doskonale rozwinięta policyjna intuicja kolejny raz nie zawiodła wrocławskich policjantów. Analizując materiały zgromadzone w związku z włamaniami do obiektów handlowych, które zlokalizowane były dość blisko siebie, nabrali oni podejrzeń co do sprawcy tych czynów. Kolejne analizy zabezpieczonych monitoringów, potwierdziły tylko, że odpowiedzialnym za włamania jest jeden mężczyzna.

Okazało się późnej, że działał on nie tylko na terenie podległym policjantom z komisariatu przy ulicy Rydygiera, ale także na wrocławskim Starym Mieście, Fabrycznej i Śródmieściu. Łącznie włamał się i dokonał kradzieży mienia z 28 lokali gastronomicznych. Powstałe w wyniku jego przestępczej działalności straty oszacowano na blisko 110 tysięcy złotych. Mężczyzna kradł głównie pieniądze oraz żywność, a następnie szybko uciekał z miejsca przestępstwa.

Po wykonanych przez policjantów typowaniach i ustaleniach, namierzenie jego aktualnego miejsca pobytu, było już tylko kwestią czasu. Policjanci w bardzo krótkim czasie zatrzymali odpowiedzialnego za wszystkie te przestępstwa 33-letniego wrocławianina.

Na bazie zgromadzonych przez funkcjonariuszy materiałów mężczyzna usłyszał już łącznie 28 zarzutów za kradzieże z włamaniem.

Sąd zastosował wobec 33-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Zgodnie z artykułem 279 kodeksu karnego za to przestępstwo grozić mu może kara do 10 lat pozbawienia wolności. Jednak w przypadku tego mężczyzny, czas spędzony za więziennymi kratami może ulec wydłużeniu, ponieważ był on już wcześnie karany za podobne przestępstwa.

(KWP we Wrocławiu / mw)

Film Włamał się do prawie 30 lokali usługowych na terenie Wrocławia - zatrzymali go policjanci z Ołbina Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Włamał się do prawie 30 lokali usługowych na terenie Wrocławia - zatrzymali go policjanci z Ołbina (format mp4 - rozmiar 41.88 MB)