Policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku na przejściu dla pieszych Data publikacji 14.10.2021 Policjanci szczegółowo wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło wczoraj na oznakowanym przejściu dla pieszych w Lęborku. 83-letnia kobieta, potrącona przez kierującą volkswagenem 19-latkę zmarła w szpitalu.

Wczoraj po godzinie 11:00 dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na przejściu dla pieszych przy ulicy Zwycięstwa w Lęborku, gdzie starsza kobieta została potrącona przez kierowcę volkswagena passata. Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci i służby ratunkowe. Potrącona 83-letnia mieszkanka Lęborka z poważnym urazem głowy została przewieziona do szpitala, w którym niestety zmarła.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 19-letnia lęborczanka, prowadząca passata, nie udzieliła pierwszeństwa pieszej wchodzącej na pasy. Mundurowi poddali kierującą badaniu alkotestem, które nie wykazało, by kobieta była pod wpływem alkoholu. Do szczegółowych badań pobrana została od niej krew. Pod nadzorem prokuratora policjanci zabezpieczyli na miejscu ślady i dowody, w tym samochód do dokładnych oględzin i zatrzymali prawo jazdy 19-latki.

Obecnie śledczy wyjaśniają okoliczności tej tragedii.

Apelujemy o ostrożność na drodze i przypominamy, że kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tym miejscu albo na nie wchodzących. Szczególnie ostrożnym należy być w rejonie skrzyżowań, przystanków autobusowych, szkół i w miejscach natężonego ruchu pieszych i pojazdów.