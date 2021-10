Miał szybko zarobić na giełdzie kryptowalut, a stracił 200 tysięcy złotych Data publikacji 14.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ostrzegają, że możliwość szybkiego zysku najczęściej jest obarczona wysokim ryzykiem. Przekonał się o tym 66-letni mieszkaniec Janikowa, który zainwestował swoje oszczędności w kryptowaluty. Zamiast obiecanych zysków mężczyzna stracił 200 tysięcy złotych.

W miniony wtorek, 12.10.2021 r., do mogileńskiej komendy zgłosił się 66-letni mieszkaniec Janikowa, który poinformował o utracie swoich oszczędności. Mężczyzna przeglądając popularny portal społecznościowy trafił na reklamę zachęcającą do inwestycji pieniędzy na giełdzie kryptowalut. Skuszony ofertą "kliknął" w ikonę, a następnie wpisał swój numer telefonu w formularzu kontaktowym.

Po 2 dniach zadzwonił do niego rzekomy analityk, który zapewnił, że tego typu inwestycje są całkowicie bezpieczne i w krótkim czasie przynoszą spory zysk. Za jego namową 66-latek zgodził się założyć konto na platformie kryptowalut. Następnie, od 1 września do 11 października br. systematycznie inwestował na giełdzie różne kwoty pieniędzy. Niestety, zamiast obiecanych zysków, mężczyzna stracił wszystkie zainwestowane środki - łącznie 200 tysięcy złotych.

Należy zaznaczyć, że inwestycje w kryptowaluty lub na rynkach wymiany walut, co do zasady są legalne. Jednak zanim zaczniemy to robić warto zapoznać się ze wszystkim regułami, jakie dotyczą tego typu działalności. Podstawową zasadą jest, że można dużo zyskać, ale też można wszystko stracić. Nie ma zysków bez ryzyka, a w tym przypadku było ono bardzo wysokie. Rzekome ułatwienia w inwestowaniu na tych rynkach wykorzystują przestępcy, którzy oferuję swoją pomoc i pośrednictwo. Policjanci ostrzegają i apelują o zachowanie rozsądku przy tego typu inwestycjach.

(KWP w Bydgoszczy / mw)