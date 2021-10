Zarzuty i areszt dla sprawcy uporczywego nękania kobiety Data publikacji 14.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Bolesławieccy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o uporczywe nękanie i grożenie żonie, z którą jest w trakcie rozwodu. Na podstawie zebranych dowodów sąd zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Podejrzanemu grozi kara do 8 lat pozbawieni wolności.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu w związku z prokuratorskim nakazem zatrzymali 35-letniego mężczyznę. Mieszkaniec powiatu bolesławieckiego podejrzany jest o uporczywe nękanie żony, z którą jest w trakcie sprawy rozwodowej.

Mężczyzna wielokrotnie dzwonił do kobiety, wysyłał wiadomości tekstowe, nachodził w miejscu zamieszkania, groził pozbawieniem życia oraz zniszczył telefon komórkowy. Bolesławieccy policjanci już wcześniej interweniowali w związku z zachowaniem 35-latka, ponieważ wdarł się on do miejsca zamieszkania pokrzywdzonej i nie chciał go opuść.

Sąd wobec zatrzymanego zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Podejrzanemu za popełnione czyny grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

mł. asp. Przemysław Ratajczyk

Źródło: KPP w Bolesławcu

