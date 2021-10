Oświęcimscy policjanci zlikwidowali nielegalną wytwórnię papierosów Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu przerwali działalność nielegalnejwytwórni papierosów jednocześnie udaremnili wprowadzenie do obrotu ponad 300 tysięcy sztuk papierosów oraz blisko pół tony krajanki tytoniu bez polskich znaków skarbowych. W przypadku gdyby towar trafił na rynek naraziłby Skarb Państwa na uszczuplenie podatkuakcyzowego na kwotę bliską milion złotych.

We wtorek (12 października 2021) na terenie Oświęcimia oraz kilku podoświęcimskich miejscowości policjanci z Wydziału Kryminalnego zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej podczas prowadzonych działań w budynkach, garażach, piwnicach i samochodach zabezpieczyli ponad 300 tysięcy sztuk papierosów, blisko pół tony krajanki tytoniu oraz kilkadziesiąt kartonów papierosów zapakowanych w pudełka znanych koncernów tytoniowych.

Ponadto na terenie jednej z wynajmowanych przez sprawców posesji funkcjonariusze zabezpieczyli maszynę do foliowania kartonów z papierosami oraz puste kartony ze znakami znanych firm tytoniowych, co może świadczyć o tym, że przestępcy trudnili się nie tylko sprzedażą wyrobów, ale również zajmowali się ich produkcją na ogromną skalę.

Nielegalna kontrabanda oraz przedmioty służące do jej wytwarzania zostały zabezpieczone. W związku ze sprawą zatrzymanych zostało trzech mężczyzn: 55-letni bez stałego miejsca zamieszkania oraz dwaj oświęcimianie 46 i 61-letni. Trafili oni do oświęcimskiej komendy Policji, gdzie na podstawie zebranych dowodów usłyszeli zarzuty dotyczące nielegalnego posiadania wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Na poczet przyszłej kary funkcjonariusze zabezpieczyli dwa pojazdy należące do podejrzanych.

Sprawa jest rozwojowa, a więc lista zarzutów zostanie uzupełniona. Aktualnie policjanci ustalają wszystkie okoliczności mające związek z tym nielegalnym procederem. Między innymi: od kiedy podejrzani trudnili się nielegalną działalnością, gdzie trafiał wyprodukowany towar oraz kto i jakie dochody mógł uzyskać w wyniku nielegalnej sprzedaży.

Nielegalny towar najprawdopodobniej już wkrótce miał trafić do sprzedaży i gdyby nie skuteczna akcja oświęcimskich funkcjonariuszy, Skarb Państwa mógłby zostać narażony na blisko milion złotych strat.

Za popełnione przestępstwo podejrzanym grozi wysoka kara grzywny oraz kara pozbawienia wolności do 3 lat.

(KWP w Krakowie / kp)

Film Nowy_projekt.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Nowy_projekt.mp4 (format mp4 - rozmiar 11.9 MB)