Uderzenie w narkobiznes na Dolnym Śląsku – policjanci zabezpieczyli znaczne ilości metamfetaminy i profesjonalną aparaturę służącą do jej wytwarzania Data publikacji 15.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zlikwidowana linia produkcyjna do wytwarzania metamfetaminy, przechwycone blisko 7300 porcji handlowych tej substancji zabronionej oraz zatrzymanych dwóch mężczyzn mających związek ze sprawą, to efekt działania funkcjonariuszy Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, którzy w jednym z dolnośląskich powiatów przy wsparciu wrocławskich kontrterrorystów i policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców przeprowadzili skuteczną realizację wymierzoną w narkobiznes. Mundurowi w trakcie działań prócz narkotyków i profesjonalnej linii produkcyjnej do ich produkcji zabezpieczyli również dwa pojazdy. Zatrzymani mężczyźni zostali decyzją sądu tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy.

Funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową przy wsparciu przy wsparciu wrocławskich kontrterrorystów i policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców przeprowadzili w powiecie legnickim na Dolnym Śląsku skoordynowane działania wymierzone w przestępczość narkotykową. Na podstawie wnikliwie prowadzonych sprawdzeń i obserwacji, mundurowi wytypowali posesję, gdzie może się odbywać produkcja metamfetaminy. Na podstawie zebranego materiału, policjanci weszli do precyzyjnie wybranych zabudowań, gdzie znaleźli kompletną linie produkcyjną służącą do wytwarzania substancji psychotropowych w postaci metamfetaminy, znaczne ilości tego narkotyku oraz dwie osoby, które zajmowały się produkcją tego zabronionego środka. W momencie wejścia funkcjonariuszy do budynków przebywający tam mężczyźni próbowali jeszcze zatrzeć ślady i zniszczyć dowody swojej nielegalnej działalności, podpalając pomieszczenia, jednak szybkie i zdecydowane działania policjantów udaremniły tę próbę.

Łącznie mundurowi przechwycili blisko 7300 porcji handlowych metamfetaminy, marihuanę oraz trzy kanistry z 6 litrami płynu, który został przekazany do badań laboratoryjnych. Policjanci zabezpieczyli poza tym w pełni wyposażoną, profesjonalną linię produkcyjną służącą do wytwarzania substancji psychotropowych.

Na miejscu zatrzymani zostali dwaj mężczyźni w wieku 43 i 27 lat, którzy byli w trakcie produkcji metamfetaminy. Na wniosek prokuratury, obaj zostali decyzją sądu tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy.

Obecnie policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Złotoryi dalej szczegółowo wyjaśniają wszystkie okoliczności tej sprawy. Przypomnijmy też, że za wytwarzanie znacznych ilości środków odurzających grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat trzech.

mł. asp. Przemysław Ratajczyk

Źródło: Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową KWP we Wrocławiu

