Ukradł 4 samochody w jeden weekend. Mienie odzyskane a sprawca recydywista trafił do aresztu Data publikacji 15.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Bolesławieccy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o dokonanie łącznie 13 przestępstw. Sprawca w ciągu jednego weekendu ukradł 4 samochody. Dodatkowo jeden z nich posłużył mu do 3 kradzieży paliwa. Mężczyzna odpowie również za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Podejrzany trafił na 3 miesiące do aresztu, grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu w wyniku działań operacyjnych zatrzymali 28-letniego mężczyznę podejrzanego o szereg przestępstw.

W miniony weekend na terenie powiatu bolesławieckiego doszło do kradzieży 4 pojazdów. Okazało się, że wszystkie miały kluczyki w stacyjkach. Pierwszy z nich został skradziony został w piątek w nocy z prywatnej posesji. Sprawcy nie przeszkadzało, że auto ma podczepiony siewnik. Podejrzany odjechał całym zestawem o wartości 10 tysięcy złotych. Maszyna rolnicza w czasie jazdy odczepiła się i 28-latek postanowił wykorzystać hak w skradzionym aucie dokonując tej samej nocy kradzieży przyczepki. Tym razem sprawca nie miał szczęścia, bo auto odmówiło posłuszeństwa.

Maszerując piechotą złodziej zaglądał na różne podwórka, aż trafił na kolejny pojazd pozostawiony z kluczykami, do którego wsiadł i odjechał. Wykorzystując, że ma czym się poruszać kolejnej nocy podjechał do koparki stającej na jednym z bolesławieckich osiedli i dokonał kradzieży jednego z elementów o wartości 1500 złotych. Następnie samochód ukrył na dużym parkingu licząc, że policjanci nie znajdą go pomiędzy dużą ilością innych pojazdów. Mundurowi zlokalizowali skradziony pojazd a w nim element od koparki.

W sobotę rano ten sam meżczyzna ukradł kolejne auto pozostawione z kluczykami, tym razem z parkingu firmowego odjechał mitsubishi o wartości 15 tysięcy złotych. Samochód również wykorzystał do popełnienia innych przestępstw. Tego samego dnia 3 razy ukradł paliwo na różnych stacjach paliw oraz nie zatrzymał się do kontroli pomimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych dawany przez policyjny patrol. Następnie auto pozostawił w ustronnym miejscu, żeby nie rzucało się w oczy. Policjanci z komisariatu w Kruszynie odnaleźli pojazd i zwrócili właścicielowi.

W niedzielę sprawca zadział na terenie gminy Warta Bolesławiecka, gdzie z terenu firmowego ukradł audi o wartości 16 tysięcy złotych należące do pracownika. Oczywiście złodziej znowu miał ułatwione działanie, bo kluczyki były w samochodzie.

W wyniku działań operacyjnych policjanci ustalili, że sprawcą weekendowych kradzieży pojazdów jest ta sama osoba, 28-letni mieszkaniec powiatu bolesławieckiego dobrze znany mundurowym.

Mężczyzna łącznie usłyszał 13 zarzutów, ponieważ był podejrzany również w innych sprawach. Oprócz kradzieży pojazdów odpowie za posiadanie narkotyków, kierowanie pod wpływem środków odurzających, kradzież roweru oraz sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym podczas ucieczki przed patrolem policyjnym, w trakcie której m.in. przejechał na czerwonym świetle przejazd kolejowy, wjechał na chodnik i ścieżkę rowerową.

28-latek trafił na 3 miesiące do aresztu, za popełnione czyny grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci apelują do kierujących, aby nie ułatwiali życia złodziejom i zabierali kluczki ze stacyjki oraz zamykali swoje samochody. Jak widać przestępcy tylko szukają okazji, aby w łatwy sposób zdobyć wartościowe mienie.

mł. asp. Aleksandra Pieprzycka

Źródło: KPP Bolesławiec

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 34.19 MB)