Pierwsze urodziny Polskiego Radia Kierowców Powrót Generuj PDF Drukuj Nazwa Polskie Radio Kierowców nawiązuje do tytułu audycji dla zmotoryzowanych, która od 1974 roku nadawana jest na antenie Programu 1 Polskiego Radia. Stacja emituje najważniejsze informacje dla użytkowników dróg przez całą dobę. Audycji można słuchać także przez stronę internetową, aplikację mobilną oraz cyfrowe radio DAB+. Na antenie pojawiają się szybkie aktualizacje sytuacji drogowych, co ułatwia kierowcom poruszanie się. Polskie Radio Kierowców od początku istnienia współpracuje z Polską Policją więc na rocznicy nie mogło zabraknąc mundurowych.

W uroczystościach wziął udział Pan Premier - Premier Mateusz Morawiecki, który podkreślił, że w centrum działań rządu jest człowiek, więc także jego bezpieczeństwo.

Przypomniał, że od 1 lipca br. pieszy zbliżający się do przejścia ma pierwszeństwo przed pojazdem. Dzięki tym przepisom, jak powiedział, w porównaniu do 2018 i 2019 r. na polskich drogach umiera o kilkaset osób mniej, a wypadków jest o blisko o 30 proc. mniej. Dodał, że jest to możliwe także dzięki inwestycjom m.in. w chodniki i doświetlenie przejść dla pieszych. To wszystko powoduje, że ci szarżujący kierowcy, piraci drogowi, mają mniej przestrzeni do swobodnego działania - powiedział szef rządu. Podkreślił, że przekraczanie prędkości powoduje bardzo często śmiertelne wypadki lub takie, po których osoby zostają kalekami na całe życie. - Każde ocalone życie to wielka wartość - mówił premier, dziękując Polskiemu Radiu Kierowców za prowadzone na jego antenie działania edukacyjne.

Reprezentująca Rade Mediów Narodowych posłanka Joanna Lichocka zaznaczyła, że to wielka rzecz, że w tak krótkim czasie udało się zrobić tak profesjonalną antenę słuchaną przez kierowców w Polsce - dodała.

W wydarzeniu wzieli udział również przedstawiciele BRD KGP oraz policjanci Komendy Stołecznej Policji. Zaprezentowali oni nowoczesne radiowozy używane przez grupę "Speed", a także Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego oraz motocykl BMW oraz odpowiadali na pytania zwiedzających miasteczko ruchu drogowego.

Uroczyste obchody pierwszej rocznicy istnienia Polskiego Radia Kierowców odbyły się w Starej Wsi koło Nadarzyna pod Warszawą.

(BRD KGP)