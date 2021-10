Policjanci eskortowali do szpitala dwulatkę Data publikacji 18.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W trakcie kontroli pojazdów do policjantów z zawierciańskiej drogówki podjechał samochód. W aucie byli zdenerwowani rodzice i mała, tracąca przytomność dziewczynka. Mężczyzna łamaną polszczyzną pytał o drogę do szpitala. Nie było czasu do stracenia - 2-latka pod policyjną eskortą szybko i bezpiecznie trafiła pod opiekę lekarzy.

W miniony piątek, 15.10.2021 r., przed 22.00, do policjantów z zawierciańskiej drogówki podjechał samochód. W nissanie znajdowali się rodzice z małym dzieckiem. Zdenerwowany mężczyzna łamaną polszczyzną tłumaczył, że musi szybko dostać się do szpitala i choć wraz z rodziną mieszkają w Zawierciu, to nie wie, jak do niego dojechać. Sytuacja była bardzo poważna. Dwuletnia dziewczynka miała wysoką gorączkę i traciła przytomność. Policjanci natychmiast udzielili pomocy. Radiowóz z włączonymi sygnałami uprzywilejowania eskortował chorą dwulatkę do placówki medycznej, gdzie udzielona jej została natychmiastowa pomoc.

(KWP w Katowicach / mw)