Policjanci zatrzymali matrymonialnego oszusta Data publikacji 18.10.2021 Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie zatrzymali 32-letniego mężczyznę, który odpowie za oszustwo na 80 tysięcy złotych. Mieszkaniec Mysłowic, zwodząc i obiecując wspólne życie, przez blisko rok regularnie pożyczał pieniądze od poznanej w Internecie kobiety. Teraz grozi mu do 8 lat więzienia.

Jak ustalili śledczy z wydziału kryminalnego mikołowskiej komendy, 32-letni mieszkaniec Mysłowic od stycznia do początku października 2021 roku wyłudził od 29-latki z powiatu mikołowskiego łącznie 80 tysięcy złotych. Para poznała się w Internecie. Technikę zwodzenia i manipulacji mężczyzna opanował do perfekcji. Podając fałszywe imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, co chwila wymyślał nową historię, by tylko zdobyć kolejne pieniądze. Obiecywał wspólne życie i był wyjątkowo uprzejmy. 29-latka wierząc w szczerość intencji partnera, regularnie przelewała pieniądze na wskazane przez mysłowiczanina konta bankowe. Kiedy pokrzywdzona zaczęła upominać się o zwrot, 32-latek stawał się coraz bardziej arogancki. Zaczął też ograniczać wspólne kontakty.

W ubiegłym tygodniu zdesperowana kobieta zgłosiła się na Policję.

Po dwóch dniach od złożenia zawiadomienia o przestępstwie oszut trafił w ręce kryminalnych. W piątek, 15 października br., usłyszał zarzut doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie 29-latki w błąd. Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu. W trakcie składania wyjaśnień tłumaczył, że ma problemy z racjonalnym wydawaniem pieniędzy i zobowiązał się do zwrotu całej gotówki. Za oszustwo grozi mu do 8 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / mw)