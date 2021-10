Policjanci wchodzili przez okno, by pomóc kobiecie Data publikacji 18.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki czujności sąsiadki, a także szybkim działaniom służb ratunkowych starsza kobieta otrzymała pomoc. Gdy funkcjonariusze weszli przez okno do domu, 78-latka leżała na podłodze, gdzie przygnieciona szafką nie była w stanie się podnieść. Kobieta została zabrana do szpitala na obserwację. Osób, które mogą potrzebować naszej pomocy może być więcej, dlatego nie bądźmy obojętni i zainteresujmy się losem sąsiada. Zwłaszcza gdy wiemy, że jest osobą starszą, schorowaną i zamieszkuje samotnie.

W sobotę (16 października) policjanci z Gubina otrzymali zgłoszenie o leżącej na podłodze starszej kobiecie, która nie może się podnieść. Niezwłocznie na miejsce pojechali policjanci prewencji gubińskiego komisariatu sierżant sztabowy Adrian Kobielski oraz sierżant Mateusz Dalecki, którzy przez okno domu jednorodzinnego zauważyli leżącą kobietę, która przygnieciona przez szafkę nie mogła się podnieść. Nie wiadomo było w jakim jest stanie i jak długo tak leżała. Mundurowi mając na względzie zaistniałą sytuację, a także fakt, iż drzwi do domu były zamknięte, podjęli decyzję o wejściu do wnętrza przez okno. Nie czekając na dotarcie funkcjonariuszy straży pożarnej, wypchnęli skrzydła okienne, a następnie po wejściu do pokoju przystąpili do udzielenia pomocy 78-latkce. Po przestawieniu szafki, podnieśli przytomną kobietę, którą zaopiekowali się do czasu przyjazdu załogi pogotowia ratunkowego. Ich decyzją kobieta zabrana została do szpitala w Krośnie Odrzańskim na obserwację. Ponadto policjanci mając na względzie, iż 78-latka mieszka samotnie posprzątali rozbite szkło i powstały w wyniku upadku bałagan. Informacja o zdarzeniu przekazana została również dzielnicowemu z tego rejonu, a także odpowiednim służbom pomocowym, którzy obejmą kobietę nadzorem, a także porozmawiają o możliwościach i zakresie udzielenia jej pomocy.

Pamiętajmy, że takich osób, które mogą potrzebować pomocy może być więcej. Dlatego jeśli wiesz, że w twoim sąsiedztwie mieszka osoba starsza, samotna, czy też schorowana zainteresuj się jej losem. Zadbaj również o seniorów w swojej rodzinie, którzy z racji wieku czy też złego stanu zdrowia nie radzą sobie w codziennych czynnościach. Dzięki naszemu zainteresowaniu, możemy być wsparciem dla takiej osoby, a także wyręczmy ją w codziennych sprawach takich jak zrobienie zakupów, leków, napalenie w piecu czy chociażby wyprowadzenie psa. Nie bądź obojętny na los drugiego człowieka.

podkomisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim