Zatrzymany po pościgu - przewoził nielegalnych imigrantów

Nie reagował na sygnały do zatrzymania, jechał ulicami miasta z prędkością 200 kilometrów na godzinę. O mały włos nie doprowadził do tragedii na przejściu dla pieszych. Gdy został zatrzymany przez policjantów okazało się, że przewoził nielegalnych imigrantów. Trafił do policyjnego aresztu.