Groźne zdarzenie drogowe w powiecie jaworskim - film Data publikacji 18.10.2021 W minioną środę (13 października br.) po godzinie 11:00 na drodze krajowej nr 3 między Bolkowem a Jelenią Górą doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego, które spowodował 35-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna kierujący osobowym bmw, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego uderzył w dwa prawidłowo jadące samochody. Prezentujemy film z kamerki samochodowej jednego z uczestników, która zarejestrowała przebieg zdarzenia.

Jedną z głównych przyczyn wypadków i kolizji drogowych, do których dochodzi na polskich drogach, jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Potwierdzeniem tych słów jest zdarzenie drogowe, które miało miejsce w minioną środę (13 października) po godzinie 11:00 na terenie gminy Bolków.

Kierujący pojazdem osobowym marki BMW - 35-letni obywatel Ukrainy, jadąc z nadmierną prędkością, stracił panowanie nad prowadzonym samochodem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie uderzył w dwa prawidłowo jadące auta marki Toyota i Skoda, które poruszały się w przeciwnym kierunku. Na szczęście żaden z uczestników tego zdarzenia nie odniósł obrażeń i nie wymagał pomocy medycznej. Sprawca kolizji był trzeźwy. Funkcjonariusze na miejscu ukarali 35-latka mandatem karnym w kwocie 500 zł. Poniżej prezentujemy film z kamerki samochodowej jednego z uczestników, która zarejestrowała przebieg zdarzenia.

Policjanci ostrzegają! Pamiętajmy, że bezpieczna prędkość, to prędkość dostosowana nie tylko do obowiązujących limitów, panujących warunków na drodze, ale również do własnych umiejętności czy natężenia ruchu. Bez względu na to, jakim środkiem transportu się poruszamy, wszyscy chcemy przecież tego samego - bezpiecznie dojechać do celu.

