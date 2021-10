Z pasażerami wybrał się w ponad 100 kilometrową podróż mając 2 promile Data publikacji 18.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zatrzymany 39-latek odpowie za kierowanie autem w stanie nietrzeźwości. W chwili zdarzenia miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Najechanie na krawężnik przerwało jego 100 kilometrową podróż. Grozi mu do 2 lat więzienia. Przypominamy, że nietrzeźwi kierujący pojazdami to realne zagrożenie w ruchu drogowym. Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia kierowcy, jego pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego.

W środowe popołudnie, 13.10.2021 r., namysłowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o niebezpiecznej sytuacji na ruchliwej drodze w kierunku Opola. Z przekazanych informacji wynikało, że grupa nietrzeźwych osób wchodzi na jezdnię i stwarza zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu. Ponieważ było już ciemno i padał rzęsisty deszcz, osoby były praktycznie niewidoczne dla przejeżdżających kierowców.

Na miejsce natychmiast udały się patrole drogówki i prewencji. Okazało się, że zgłoszenie dotyczy osób, które wcześniej podróżowały osobowym oplem. W wyniku najechania na wysoki krawężnik, w aucie uszkodzeniu uległy dwa prawe koła, co uniemożliwiło im kontynuowanie jazdy.

Badanie alkomatem potwierdziło, że osoby były nietrzeźwe. To czworo mieszkańców powiatu oleśnickiego, w wieku od 39 do 63 lat, którzy w godzinach popołudniowych wybrali się w 100 kilometrową podróż do Opola. Ponieważ nie potrafili wskazać, kto kierował samochodem w chwili zdarzenia, wszyscy zostali zatrzymani.

Po przeprowadzonych czynnościach, śledczy przedstawili zatrzymanemu 39-latkowi zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna w chwili zatrzymania miał blisko 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Przyznał się do winy. Jak tłumaczył policjantom, zamierzał ze znajomymi dojechać do Opola, aby odebrać sąsiada ze szpitala.

Podejrzany stracił już swoje prawo jazdy. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 2 lat, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i kilkutysięczna grzywna.

Nietrzeźwi kierujący pojazdami to realne zagrożenie w ruchu drogowym. Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia kierowcy, jego pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Gdy widzimy osobę nietrzeźwą reagujmy i nie dopuśćmy takiej osoby do kierowania pojazdem mechanicznym! Gdy z różnych powodów nie jesteśmy w stanie uniemożliwić nietrzeźwemu dalszej jazdy, niezwłocznie poinformujmy policję. Pamiętajmy, że jeden telefon może uratować czyjeś życie.

