Poszukiwany europejskim nakazem zatrzymania w rękach policjantów Data publikacji 19.10.2021 Policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna zwrócił na siebie uwagę policjantów tym, że stojąc w kolejce w jednej z piekarni w centrum miasta, nie posiadał maseczki. Dodatkowo poszukiwany miał przy sobie narkotyki.

Policjanci podjęli interwencję wobec mężczyzny, który stojąc w kolejce w piekarni w centrum miasta, nie stosował się do obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni zamkniętej. Funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że jest on poszukiwany przez niemiecki wymiar sprawiedliwości w celu ekstradycji.

Podczas zatrzymania, policjanci ujawnili w kieszeni spodni mężczyzny kilka woreczków strunowych z zawartością suszu roślinnego oraz białej substancji. Policyjny narkotester potwierdził, że jest to marihuana i amfetamina. Ujawnione substancje zabezpieczono i zostaną one przekazane do policyjnego laboratorium.

Obecnie trwają czynności w sprawie popełnionych przez mężczyznę przestępstw. Po wykonaniu czynności zostanie on przekazany do kraju, w którym jest poszukiwany.

(KWP w Rzeszowie / kp)