Kiedy na szali jest ludzkie życie liczą się minuty Data publikacji 19.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Patrolowcy z Nakła potrzebowali niespełna 3 minut, by zlokalizować miejsce, gdzie twarzą w wodzie miał leżeć mężczyzna potrzebujący pomocy. 41-latek został wyciągnięty na brzeg i przekazany pod opiekę medykom.

Zgłoszenie o tym, że do rzeki Śleska, w powiecie nakielskim, wpadł mężczyzna i leży w wodzie twarzą do dołu wpłynęło do dyżurnego nakielskiej policji z centrum powiadamiana ratunkowego wczoraj (18.10.21) o 12.50. Kontakt ze zgłaszającą był utrudniony, a nerwy towarzyszące kobiecie w rozmowie z operatorką numeru alarmowego tak duże, że ciężko było ustalić dokładną lokalizację zdarzenia.

Znajomość terenu i informacje przekazane przez dyżurnego pozwoliły patrolowcom bardzo szybko ustalić, gdzie może znajdować się mężczyzna. Mundurowi potrzebowali niespełna 3 minut, by być na miejscu i udzielić pomocy potrzebującemu 41-latkowi. Okazało się, że mężczyzna prawdopodobnie spadł z ławki znajdującej się nieopodal rzeki i nieszczęśliwie znalazł się twarzą w wodzie. Miał też napad drgawek, które uniemożliwiały mu samodzielne wydostanie się z cieku.

Policjanci błyskawicznie wyciągnęli 41-latka na brzeg, udrożnili mu drogi oddechowe i udzielili niezbędnej pomocy do czasu przyjazdu na miejsce pozostałych służb ratowniczych. Decyzją medyków mężczyzna został przetransportowany do jednego z bydgoskich szpitali.

(KWP w Bydgoszczy / mw)