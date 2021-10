Niebezpieczny wypadek uchwyciła kamera monitoringu. Zawsze zatrzymuj się na czerwonym świetle! Data publikacji 19.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj O tym jak ważne jest przestrzeganie przepisów i stosowanie się do sygnalizacji świetlnej przekonał się 62-letni kierujący alfą romeo, który w Zielonej Górze zignorował czerwone światło i wjechał na skrzyżowanie doprowadzając do zderzenia z audi. Na szczęście w tym groźnie wyglądającym wypadku nikt nie zginął.

Ignorowanie czerwonego światła przez pieszych lub kierujących, którzy chcą w ostatniej chwili zdążyć i przejechać skrzyżowanie, może powodować niebezpieczne sytuacje. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i stosowanie się do sygnalizacji świetlnej to kluczowe zasady jakimi należy kierować się na drogach by bezpiecznie dojechać do celu.

W poniedziałek (18 października) w Zielonej Górze przekonał się o tym 62-letni kierujący samochodem marki Alfa Romeo, który jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, zignorował czerwone światło na sygnalizatorze i wjechał na skrzyżowanie ulic Ułańskiej z Westerplatte. W efekcie tego doszło do zderzenia z osobówką marki Audi.

W wyniku tego groźnie wyglądającego wypadku ucierpiała pasażerka alfy romeo, która z urazem miednicy trafiła do szpitala. Zielonogórscy policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia drogowego w prowadzonym postępowaniu. Do sprawy zabezpieczono nagranie z miejskiego monitoringu, które zarejestrowało przebieg wypadku.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

Film Video_ZG.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Video_ZG.mp4 (format mp4 - rozmiar 8.3 MB)