Policyjny pilotaż do szpitala

Szczecińscy policjanci z wydziału ruchu drogowego po raz kolejny przekonali się, że policyjna służba pełna jest wyzwań i zaskakujących sytuacji. Wczoraj po zakończonych czynnościach na autostradzie A6 funkcjonariusze przystąpili do pilotażu ciężarnej kobiety do szpitala. Dzięki pomocy policjantów, przyszła mama bardzo szybko dotarła do placówki służby zdrowia, gdzie na świat przyszedł Kordian.