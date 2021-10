RCKiK – jesteśmy w WSPol-u jak u siebie Data publikacji 19.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zaledwie w ciągu tygodnia na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zorganizowano dwie akcje poboru krwi. Ta wyjątkowa współpraca między Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie a Uczelnią trwa od kilkunastu lat. W ubiegłym tygodniu 31 osób oddało najszlachetniejszy dar życia, jakim jest krew. Natomiast w dzisiejszej akcji krew oddało 26 osób. Łącznie to 25,5 litra szlachetnego płynu, który zostanie przekazany osobom potrzebującym.

Kilka minut po godzinie 8:00 na teren Uczelni wjechał tzw. krwiobus, tj. mobilny punkt poboru krwi, który był przygotowany na przyjęcie kolejnych darczyńców. W jednej z dwóch donacji uczestniczył lek. Jarosław Zwierzyński, kierownik działu pobrań w RCKiK w Olsztynie.

„Krew może oddać każdy, kto jest zdrowy i ukończył 18. rok życia. Nie ma górnej granicy wiekowej. Najważniejszy jest stan zdrowia. Każdy, kto nie choruje na choroby przewlekłe i nie przyjmuje leków, które mogą dostać się do krwi, może ją oddać innym. Tych ograniczeń jest dużo, ale większość społeczeństwa jest na tyle zdrowa, że krew może oddawać – tłumaczy Jarosław Zwierzyński. W Uczelni jesteśmy przynajmniej raz miesiącu. Zawsze możemy liczyć na pomoc policjantów. Zawsze, kiedy jest potrzebna pilnie krew, to wiemy, że słuchacze Szkoły nam pomogą. Oddawanie krwi jest ważne, gdyż żyjemy w XXI wieku i wiele rzeczy już wymyślono, a niestety krwi uniwersalnej, sztucznej czy też w inny sposób skonstruowanej, nie. W związku z tym pacjenci i lekarze w szpitalach muszą bazować na tym, co my pobierzemy i im przekażemy. Oddawanie krwi nie boli. Gdyby każdy Polak po 18. roku życia oddał raz w roku krew, to byłoby jej aż za dużo dla pacjentów przebywających w szpitalu”.

Jednym z darczyńców dla potrzebujących był mł. asp. Adam Kamiński z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, który oddawał już wcześniej krew. Kiedy zobaczył na terenie Uczelni mobilny punkt poboru krwi, postanowił jak zawsze pomóc, stwierdzając, że „wielokrotnie uczestniczyłem w akcjach, w których była potrzebna krew i za każdym razem robię to z czystej przyjemności. Zachęcam również innych, aby to robili”.

Pamiętajmy!

Krew to najcenniejszy dar, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Jednocześnie jest dowodem ludzkiej solidarności i wsparcia. Nie bójmy się pomagać. Wszystkim, którzy podzielili się swoją krwią, dziękujemy.

Pilne!

Aktualnie na stronie RCKiK w Olsztynie możemy znaleźć informację, że największe zapotrzebowanie jest na grupy krwi: 0 Rh-, 0 Rh+, B Rh-, B Rh + oraz A Rh+. Więcej na stronie http://rckikol.pl/

(WSPol w Szczytnie)