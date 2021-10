Zatrzymani nielegalni imigranci Data publikacji 19.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Grudziądza zatrzymali grupę pięciu nielegalnych imigrantów z Iraku. W procederze pomagał 32-letni obywatel Białorusi.

Dzisiaj, 19.10.2021 r., tuż przed godziną 4.00 funkcjonariusze grudziądzkiej Policji zatrzymali do kontroli drogowej kierującego osobowym fordem. W trakcie prowadzonej kontroli policjanci stwierdzili, że kierujący przewozi pięciu pasażerów, z czego jeden znajdował się w bagażniku. Ustalono także, że kierującym jest 32-letni obywatel Białorusi, natomiast pasażerowie to mężczyźni w wieku 18 - 27 lat pochodzący z Iraku. Początkowo osoby te twierdziły, że jadą do pracy, ale nie potrafiły przekazać żadnych szczegółów.

W toku dalszych czynności policjanci ustalili, że tylko 32-letni Białorusin posiada dokumenty uprawniające go do pobytu na terenie naszego kraju. Pozostali mężczyźni nie posiadali dokumentów zezwalających im na pobyt na terytorium RP.

Policjanci powiadomili Straż Graniczną o zatrzymaniu osób, którzy najprawdopodobniej przebywają nielegalnie na terytorium Polski.

Mężczyźni zostali przekazani funkcjonariuszom straży granicznej, która będzie podejmować wobec nich decyzje administracyjne. Zatrzymany obywatel Białorusi będzie odpowiadał za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy. Czynności w tych sprawach wykonywać będą funkcjonariusze Straży Granicznej.

(KWP w Bydgoszczy / mw)