Pracownik Policji odznaczony za „ZASŁUGI DLA ZDROWIA NARODU” Data publikacji 20.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Przez ostatnie 13 lat oddał ponad 20 litrów krwi, która ratowała zdrowie i życie wielu ludzi. Postawa Wojciecha Żardeckiego, który jest informatykiem w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich, znalazła również uznanie wśród najwyższych Urzędników Ministerstwa Zdrowia. Kilka dni temu Wojtek odebrał odznakę „Zasłużony dla zdrowia Narodu”. To dowód, że nie tylko policjanci, ale również pracownicy Policji pomagają społeczeństwu na wielu płaszczyznach.

Policjanci, ale również pracownicy Policji doskonale wiedzą jak cennym i życiodajnym płynem jest krew. Podczas codziennej służby i pracy spotykają się z sytuacjami, w których zagrożone jest ludzkie życie. Bardzo często pracują na miejscu wypadków drogowych, w których ranni są ich uczestnicy. Liczy się wtedy każda minuta, by uratować ich życie. Często potrzebna jest krew, która jest jednym z najcenniejszych darów jaki człowiek może podarować innej osobie. Jest niezbędna dla ratowania życia ofiar wypadków samochodowych, przetaczana w trakcie poważnych operacji i przy różnego rodzaju zabiegach. To lek, którego nie można wyprodukować, a może pomóc wielu potrzebującym. Dlatego policjanci, ale jak pokazuje również przypadek Wojtka Żardeckiego – pracownicy cywilni Policji, sami uczestniczą w akcjach oddawania krwi. Przygoda Wojciecha z oddawaniem krwi rozpoczęła się 13 lat temu. Przez ten czas nasz kolega oddał ponad 20 litrów najcenniejszego płynu, który pomagał ratować zdrowie i życie wielu osobom. Jego postawa została doceniona przez najwyższych urzędników z Ministerstwa Zdrowia. Kilka dni temu Wojciech odebrał Odznakę „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Choć sam mówi, że najważniejsza jest możliwość ratowania innych, to wyróżnienie jest z całą pewnością ukoronowaniem jego wieloletniej postawy i motywacją do dalszego pomagania.

Zachęcamy wszystkich do oddawania krwi. Można w ten sposób uratować komuś życie. To nic nie kosztuje. Wystarczy chęć niesienia pomocy dla drugiego człowieka. Aby zostać krwiodawcą wystarczy być osobą w wieku od 18 do 65 roku życia, o wadze powyżej 50 kilogramów oraz posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość. Każdy honorowy dawca kwalifikujący się do oddania krwi, może jednocześnie zostać honorowym dawcą szpiku.

aspirant Tomasz Bartos

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich