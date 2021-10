Skradziona mazda wróciła do właściciela, 44-latek z zarzutami - akt oskarżenia trafił do sądu Data publikacji 20.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejna sprawa prowadzona przez kryminalnych z krośnieńskiej jednostki, znalazła finał w sądzie. W maju tego roku, wspólne działania policjantów drogówki i prewencji skutkowały zatrzymaniem po pościgu 44-letniego mężczyzny, który jak się okazało kierował skradzioną z terenu Niemiec mazdą cx5 wartości blisko 110 tysięcy złotych. Samochód wrócił do właściciela, a mężczyźnie grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

W niedzielę (16 maja) tego roku, policjanci drogówki podjęli pościg za kierowcą mazdy cx5, który w miejscowości Dzikowo nie zatrzymał się do kontroli drogowej i uciekał drogą krajową w stronę Zielonej Góry. Informacja o zaistniałej sytuacji, a także trasie prowadzonego pościgu przekazana została dyżurnemu jednostki. Na komunikat natychmiast zareagował patrol prewencji, który w rejonie miejscowości Połupin zablokował drogę, uniemożliwiając kierowcy dalszą ucieczkę. Gdy samochód zatrzymał się, mundurowi niezwłocznie dobiegli do kierowcy, wyciągnęli z pojazdu, a następnie obezwładnili go. Mając na względzie zachowanie mężczyzny, a także fakt iż tablice rejestracyjne przyczepione do samochodu przypisane są do innego auta, istniało duże prawdopodobieństwo, że pojazd pochodził z kradzieży. Podejrzenia funkcjonariuszy okazały się słuszne, co potwierdzone zostało za pośrednictwem Polsko – Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku. Samochód został skradziony z terenu Niemiec, gdzie trwały wówczas czynności w tej sprawie. 44-latek został zatrzymany do wyjaśnienia, a pojazd trafił na policyjny parking do dalszych czynności procesowych. Mężczyzna podczas przesłuchania usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem z terenu Niemiec mazdy cx5 wartości blisko 110 tysięcy złotych oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej. Wówczas sąd na wniosek Prokuratora Rejonowego w Krośnie Odrzańskim zastosował wobec 44-latka trzymiesięczny areszt.

Zabezpieczone na miejscu zdarzenia ślady, a także czynności prowadzone przez policjantów Wydziału Kryminalnego pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim pozwoliły na skierowanie do sądu materiałów sprawy wraz z aktem oskarżenia. Mężczyźnie grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

podkomisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

Film 158-182861.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik 158-182861.mp4 (format mp4 - rozmiar 14.85 MB)