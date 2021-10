Szkolenie policjantów na akwenie Zalewu Włocławskiego Data publikacji 20.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Aby właściwie pełnić służbę na wodach i terenach przywodnych oraz skutecznie nieść pomoc z zakresu ratownictwa wodnego, niezbędne jest ciągłe doskonalenie swoich umiejętności. W tym celu zostało zorganizowane szkolenie dla policjantów posiadających uprawnienia steromotorzysty i ratownika.

Policjanci z całego województwa kujawsko-pomorskiego, którzy na co dzień pełnią służbę na wodzie wspólnie z ratownikami z kujawsko-pomorskiego i Nadgoplańskiego WOPR, uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Włocławku. Szkolenie odbyło się na akwenie Zalewu Włocławskiego oraz Mariny należącej do Yacht Klubu Anwil Włocławek. Wśród mundurowych prowadzących zajęcia dydaktyczne był również Pan Sławomir Mularski Prezes Włocławskiego WOPR, który udzielił wsparcia w szkoleniu wodniaków. W trakcie szkolenia funkcjonariusze doskonalili umiejętności posługiwania się łodzią w trudnych warunkach atmosferycznych.

Nie bez powodu na miejsce szkolenia o tematyce posługiwania się łodziami w trudnych warunkach atmosferycznych wybrano akwen Zalewu Włocławskiego. Pozwalają one bowiem na poznanie warunków panujących na dużych akwenach wodnych, które często są zmienne i nieprzewidywalne. Jak podkreślają uczestnicy szkolenia zajęcia były trudne i wymagające, ponieważ odbyły się przy dużym falowaniu.

