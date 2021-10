Znakomita forma ostrowskiego policjanta trenującego brazylijskie Jiu Jitsu Data publikacji 20.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Ostrowski policjant asp. szt Adam Laskowski utrzymuje świetną formę. W tym sezonie praktycznie z każdych zawodów w brazylijskim Jiu Jitsu, w których uczestniczył, przywiózł trofea z podium.

Asp. szt. Adam Laskowski służy w Policji 19 lat. Sportem zainteresował się już na początku lat 90-tych, a dokładnie chińskimi systemami samoobrony. 3 lata temu postanowił spróbować swoich sił w brazylijskim Jiu Jitsu i to ta dziedzina skradła jego serce. Na co dzień trenuje w ostrowskiej Academi Gorila. Mimo krótkiego stażu w tej dyscyplinie praktycznie z każdych zawodów przywozi trofea.

Na początku marca na VIII Gran Prix Polski w Mińsku Mazowieckim zdobył srebrny medal w kategorii niebieski pas do -100,5kg. Następnie w czerwcu w XI Pucharze Polski No Gi Jiu Jitsu w Luboniu również zdobył srebro. Potem kilka dni później na I Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Brazylijskim Jiu Jitsu Gi i No Gi w Mińsku Mazowieckim wywalczył aż dwa złote medale w dwóch kategoriach wiekowych. Jeszcze pod koniec czerwca na XVII Mistrzostwach Polski w formule ADCC w Warszawie znowu zdobył złoto oraz brąz również w dwóch kategoriach wiekowych. We wrześniu na XVIII Pucharze Polski BJJ w formule Gi w Koninie otrzymał srebro. Pod koniec września na XI Mistrzostwach Polski No Gi w Luboniu zdobył brąz. Z początkiem października uczestniczył w XII Turnieju No Gi Fight Grappler Cup w Mińsku Mazowieckim skąd wrócił ze złotem. W pierwszej połowie października na XVII Mistrzostwach Polski BJJ w formule Gi wywalczył brązowy medal w swojej kategorii wagowej do 100,5kg.

Jeszcze w tym roku w listopadzie przed Adamem jeden z ważniejszych turniejów VII Mistrzostwa Europy CBJJP 2021 w Luboniu, trzymamy kciuki za pomyślny start i życzymy miejsca na podium.

(KWP w Radomiu / mw)