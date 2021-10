Nowe inwestycje sportowe w WSPol Data publikacji 20.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Podczas tegorocznych wakacji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie trwały intensywne prace nad przygotowaniem obiektów sportowych uczelni, znajdujących się na świeżym powietrzu. Wszystko to po to aby słuchacze, studenci, policjanci w czasach trwania pandemii Covid-19, mogli rywalizować na terenie uczelni w konkurencjach sportowych.

Pandemia koronawirusa spowodowała, że nasza naturalna aktywność związana z codziennym stylem życia uległa diametralnej zmianie. Według zaleceń WHO dorośli powinni ćwiczyć minimum 30 minut dziennie. U osób, które ćwiczą regularnie – minimum 3 razy w tygodniu – zdecydowanie sprawniej funkcjonuje układ odpornościowy i krwionośny, poprawia się wydolność organizmu, dotlenienie mózgu oraz stan zdrowia psychicznego. Dlatego też wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom kierownictwo WSPol wyszło z inicjatywą, aby wzbogacić ofertę sportową dla studentów i słuchaczy. I tak pojawiły się na nowe obiekty sportowe, które będą poprawiać zarówno ich sprawność fizyczną, jak i psychiczną.

Na terenie kampusu pojawiły się zatem dwa murowane stoły: jeden do gry w tenisa stołowego i drugi do gry w szachy, które już we wrześniu br. zostały wykorzystane podczas rozgrywanych zawodów szachowych o Puchar Komendanta-Rektora. Kolejny obiekt oddany do użytku to boisko do koszykówki, które znajduję się za budynkiem Działu Wydawnictw i Poligrafii. Podłoże wykonane jest z nawierzchni asfaltowej (kiedyś już był tam kort), zostało uzupełnione, namalowano na nim na linie oraz zakupiono dwa kosze do streetballu.

Ostatnim przedsięwzięciem wzbogacającym ofertą sportową była rewitalizacja kortu do tenisa. Była to najbardziej pracochłonna i czasochłonna inwestycja. Rewitalizacja starego obiektu wymagała wykonania, uzupełnienia i konserwacji ogrodzenia, ścian treningowych, trybun i budki sędziowskiej. W korcie została wymieniona i ubita powierzchnia, tzw. mączka, zostały zamontowane wycieraczki do czyszczenia obuwia z mączki, zamontowano słupki, poprowadzono linie z tworzywa sztucznego.

(WSPol w Szczytnie / mw)