Narkotyki, groźby i dynamiczne zatrzymanie Data publikacji 20.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Nawet 3 lata więzienia mogą grozić 32- latkowi, w związku z groźbami skierowanymi w stronę interweniujących policjantów. Mężczyzna, przedmiotem przypominającym broń próbował zmusić funkcjonariuszy do odstąpienia od zatrzymania, w związku z nieodbytym wyrokiem. Ponadto przy mieszkańcu gminy Morawica zostało znalezione zawiniątko z suszem roślinnym. W tej sprawie został także zatrzymany 28- latek, pochodzący z gminy Nowiny. W jego rzeczach znajdował się podejrzany proszek, najprawdopodobniej amfetamina.

Cała sytuacja wydarzyła się w poniedziałek 18 października br. krótko przed godziną 10.00. Do policjantów z morawickiego komisariatu wpłynęło zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który dzień wcześniej miał grozić swojej rodzinie. Ponadto funkcjonariusze kojarzyli, że 32- latek był osobą poszukiwaną, bo nie stawił się w areszcie. Na terenie jednej z posesji w gminie Morawica stróże prawa zauważyli zaparkowanego volkswagena. Na przednim fotelu pasażera siedział opisywany 32- latek, za kierownicą z kolei 28- latek, pochodzący z gminy Nowiny. Poszukiwany mężczyzna na widok mundurowych zagroził, że gdy tylko podejdą do samochodu, to pozbawi ich życia. Stróże prawa wydali mu polecenia, do których 32- latek się nie zastosował. Mężczyzna nadal odgrażał się policjantom i w pewnym momencie chwycił za przedmiot, przypominający broń, po czym skierował go w stronę funkcjonariuszy. Będąca w patrolu policjantka nakazała mężczyźnie odrzucenie niebezpiecznego przedmiotu, a ponieważ 32- latek zignorował to polecenie, oddała jeden strzał ostrzegawczy. Drugi z policjantów, widząc chwilowe zawahanie się podejrzanego, wykorzystał sytuację i obezwładnił agresora. W trakcie przeszukania okazało się, że mężczyzna miał przy sobie zawiniątko, z zawartością kilku gramów suszu, wstępnie zidentyfikowanego jako marihuana. Agresywny 32- latek w asyście policjantów trafił do aresztu, a zabezpieczony przedmiot przypominający broń trafił do szczegółowej ekspertyzy. Będący za kierownica volkswagena 28- latek także został zatrzymany. Wprawdzie ten mężczyzna wykonywał polecenia stróżów prawa, ale problem sprawiła mu zawartość jego torby. W niej mundurowi ujawnili 6 kapsułek, wypełnionych białym proszkiem, wstępnie zidentyfikowanym jako amfetamina.

32- latek już usłyszał zarzut kierowania gróźb bezprawnych do policjantów, w celu zmuszenia ich do zaniechania czynności. Decyzją prokuratora został już objęty policyjnym dozorem. Ponadto ten mężczyzna najbliższych 15 dni, zgodnie z sądowym wyrokiem spędzi w więziennej celi. O ewentualnych zarzutach dla 28- latka śledczy zdecydują, po otrzymaniu wyników badań laboratoryjnych.

(KWP w Kielcach / kp)