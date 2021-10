Policjanci uratowali 62-latka, który wpadł do rzeki Data publikacji 20.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z Iwonicza uratowali 62-latka, który wpadł do rzeki. Policjanci wbiegli za mężczyzną do wody. Podejrzewając, że mógł doznać urazu kręgosłupa, postanowili nie wynosić go na brzeg. Udzielili mu pierwszej pomocy. Po dotarciu na miejsce strażaków, 62-latek został wydobyty z rzeki i przekazany zespołowi ratownictwa medycznego.

Do zdarzenia doszło wczoraj, 19.10.2021 r., na ul. Kwiatowej w Iwoniczu Zdroju. Tej nocy dzielnicowy iwonickiego posterunku pełnił służbę z funkcjonariuszem Komisariatu Policji w Rymanowie. Około 23.00, mundurowi podejmowali interwencję na ul. Zdrojowej, gdy w odległości około 200 metrów od siebie zauważyli zataczającego się na chodniku pieszego. Po chwili mężczyzna zniknął z pola widzenia funkcjonariuszy, co wzbudziło ich zaniepokojenie.

Policjanci przerwali podjętą interwencję i pobiegli w kierunku ul. Kwiatowej, gdzie chwilę wcześniej mężczyzna był przez nich widziany. Funkcjonariusze, w poszukiwaniu zataczającego się pieszego, zaczęli szczegółowo sprawdzać przydrożne zarośla, w sąsiedztwie których przepływa potok Iwonka. Po chwili usłyszeli męski głos wołający o pomoc.

Funkcjonariusze wbiegli do rzeki, zabezpieczając mężczyznę przed potencjalnym utonięciem. Poszkodowany znajdował się pod wyraźnym wpływem alkoholu i posiadał rozległe obrażenia głowy, które prawdopodobnie powstały podczas upadku. Mężczyzna był zdezorientowany i uskarżał się na brak czucia w kończynach dolnych.

W związku z podejrzeniem, że mógł on doznać urazu kręgosłupa, policjanci postanowili nie wynosić go na brzeg. Udzielili rannemu pierwszej pomocy, tamując obfite krwawienie i do czasu przyjazdu powiadomionych wcześniej służb, utrzymywali jego głowę bez ruchu ponad wodą. Po dotarciu na miejsce strażaków, przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu ratowniczego do transportu osób z ciężkimi obrażeniami, mężczyzna został wydobyty z wody na brzeg i przekazany zespołowi ratownictwa medycznego.

Okazało się, że poszkodowany to 62-letni mieszkaniec województwa małopolskiego. Dzięki zdecydowanej reakcji policjantów nocny spacer nietrzeźwego turysty nie zakończył się tragicznie.

(KWP w Rzeszowie / mw)