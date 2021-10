Pomagamy… tym razem oddając krew Data publikacji 20.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Pomaganie mamy we krwi, dlatego akcje krwiodawstwa cieszą się dużym zainteresowaniem. Dziś przed Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku ponownie zaparkował krwiobus. Policjanci i pracownicy Policji regularnie oddają krew, bo wiedzą, że nie można jej wyprodukować. Nie zabrakło też osób, które zdecydowały się oddać krew po raz pierwszy.

Oddawanie krwi dla podlaskich policjantów i pracowników Policji stało się tradycją. Akcje krwiodawstwa cieszą się dużym zainteresowaniem. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważna i cenna jest krew w ratowaniu ludzkiego życia. Także dzisiaj, chętnych do dzielenia się z potrzebującymi cząstką siebie, nie brakuje. Honorowa zbiórka krwi prowadzona jest na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Rano przed komendą zaparkował Mobilny Punkt Poboru Krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Większość dawców, którzy podzielili się życiodajnym płynem, robi to regularnie. Nie zabrakło też osób, które zdecydowały się oddać krew po raz pierwszy. To już kolejna tego typu inicjatywa ze strony funkcjonariuszy i pracowników Policji i jak zapewniają - nie ostatnia.

Wszystkim dawcom gorąco dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych zbiórkach. Zachęcamy również wszystkich do oddawania krwi. Można w ten sposób uratować komuś życie. To nic nie kosztuje. Aby zostać krwiodawcą wystarczy być osobą w wieku od 18 do 65 roku życia, o wadze powyżej 50 kilogramów oraz posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość. Każdy honorowy dawca kwalifikujący się do oddania krwi, może jednocześnie zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku.