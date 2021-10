Osobową kią podrożowało 11 cudzoziemców Data publikacji 20.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z ruchu drogowego na trasie S-8 zatrzymali do kontroli drogowej kia sorento z przyciemnionymi bocznymi szybami. Samochodem kierował 30-letni Syryjczyk, który przewoził 10 Irakijczyków w wieku od 18 do 26 lat. Kierowcy zatrzymano dowód rejestracyjny, prawo jazdy oraz ukarano mandatem karnym. Czynności wobec cudzoziemców prowadzi Placówka Straży Granicznej w Łodzi.

18 października 2021 roku po godzinie 12.00 policjanci z wydziału ruchu drogowego wieluńskiej komendy powiatowej patrolowali trasę S-8. Zwrócili uwagę na samochód kia sorento, które miał przycienione boczne szyby. Samochód ten zatrzymali do kontroli drogowej. Pojazdem kierował 30-letni obywatel Syrii. Mężczyzna przewoził samochodem osobowym 10 obywateli Iraku w wieku od 18 do 26. W związku z popełnionym wykroczeniem przekroczenia dopuszczalnej liczby pasażerów kierowcy zatrzymano prawo jazdy oraz ukarano go mandatem karnym. Okazało się również, że samochód nie posiadał aktualnych badań technicznych, co skutkowało zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Na miejscu wieluńskich funkcjonariuszy wsparli również policjanci z sieradzkiej komendy. O ujawnieniu cudzoziemców poinformowano Placówkę Straży Granicznej w Łodzi, która przejęła dalsze czynności.

W związku z trwającym kryzysem migracyjnym policjanci na bieżąco współpracują ze Strażą Graniczną. W ramach codziennych służb funkcjonariusze zwracają uwagę na pojazdy, którymi mogą poruszać się cudzoziemcy. Sytuacje, w których istnieją wątpliwości co do legalności ich pobytu na terytorium naszego kraju, zgłaszane są właściwym placówkom Straży Granicznej.

(KWP w Łodzi / mw)