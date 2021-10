Policjanci odzyskali skradzione BMW Data publikacji 21.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości samochodowej odzyskali skradzione w Kutnie bmw warte ponad 380 tysięcy złotych. Podczas przeszukania ujawnili również tablice rejestracyjne i części od innych samochodów, które w ostatnim czasie zostały skradzione z terenu województwa łódzkiego i mazowieckiego.

Do kradzieży pojazdu doszło 19 października br. z terenu ogrodzonej posesji na jednej z ulic w Kutnie. Ustalenia kryminalnych wskazywały, że pojazd ten może znajdować się na terenie gminy Rzgów. Informacje te się potwierdziły. Jeszcze tego samego dnia samochód został odzyskany. Miał zdemontowane tablice rejestracyjne, a we wnętrzu pojazdu ujawniono dwie włączone zagłuszarki sygnału GPS. Po numerze VIN policjanci potwierdzili, że to samochód skradziony z terenu Kutna. Pokrzywdzony oszacował wartość strat na ponad 380.000 złotych. Ponadto podczas przeszukania posesji policjanci znaleźli tablice rejestracyjne, części samochodowe oraz wyposażenie pochodzące od trzech innych pojazdów skradzionych w październiku 2021 roku na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego. Policjanci cały czas pracują nad sprawą w celu ustalenia osób, które miały związek z kradzieżami pojazdów.

(KWP w Łodzi / kp)