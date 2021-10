Niebieski szpik dla ratowania życia - Policjant oddał cząstkę siebie Data publikacji 21.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Szpik kostny, który ratuje życie popłynął już do bliźniaka genetycznego. Starszy sierżant Sebastian Białasik - policjant Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu oddał cząstkę siebie by ratować życie. Ten wyjątkowy czyn zasługuje na szacunek całego społeczeństwa bowiem przyświeca mu szlachetny cel - ratowanie życia. #pomagamyichronimy

Starszy sierżant Sebastian Białasik od kilku lat oczekiwał na odnalezienie swojego bliźniaka genetycznego, któremu mógłby pomóc. Zgłosił się do fundacji DKMS, gdzie sporządzono jego profil, w którym szukano potrzebujących osób na terenie całego świata. Na początku września funkcjonariusz odebrał telefon, w którym został poinformowany, że może uratować życie osobie potrzebującej pomocy. Policjant bez zawahania zgodził się przyjechać do kliniki, bowiem wiedział jak ważny i niepowtarzalny gest może uczynić bezinteresownie dla drugiego człowieka. Po przejściu specjalistycznych badań i odpowiednim przygotowaniu, po kilku tygodniach od pozyskania informacji policjantowi zostały pobrane komórki macierzyste z krwi. Ten zabieg nie wymaga żadnego wysiłku i jest praktycznie bezbolesny. Daje on jednak dużo satysfakcji wiedząc, że tym samym jesteśmy w stanie uratować to co najcenniejsze - ludzkie życie.

Ten wzorowy przykład po raz kolejny udowadnia, że policjantom nie tylko w służbie ale i poza nią przyświeca jeden cel – pomagać innym.

sierżant sztabowy Mateusz Maksimczyk

Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu