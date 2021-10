Potrącenie 10-latka na przejściu dla pieszych Data publikacji 21.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Komisariatu Policji w Libiążu wraz z ratownikiem medycznym udzielili pierwszej pomocy 10-latkowi, który został potrącony przez samochód na oznakowanym przejściu dla pieszych.

Do zdarzenia doszło we wtorkowe popołudnie (19.10.br.) w Libiążu na drodze powiatowej. Policjant z Komisariatu Policji w Libiążu wracający z wykonywanych czynności na ul. Oświęcimskiej był bezpośrednim świadkiem zdarzenia drogowego z udziałem 10-letniego chłopca, który znajdując się na oznakowanym przejściu, został potracony przez kierowcę volkswagena. Mundurowy natychmiast zatrzymał nieoznakowany radiowóz w bezpiecznym miejscu i podbiegł do chłopca. W ślad za policjantem na ratunek dziecku ruszył również przejeżdżający tamtędy ratownik medyczny. Policjant zabezpieczył miejsce wypadku drogowego, wezwał na miejsce służby ratownicze i policyjną grupę wypadkową, a następnie wraz z ratownikiem medycznym monitorowali stan chłopca do czasu przybycia karetki pogotowia, która zabrała go do szpitala. Sprawcy zdarzenia drogowego zostało zatrzymane prawo jazdy za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym.

Tego dnia było to już drugie potrącenie pieszego na oznakowanym przejściu dla pieszych. Do pierwszego doszło w godzinach porannych w miejscowości Płaza. Tam kierująca fordem również nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu pieszej na oznakowanym przejściu. Kobieta z obrażeniami została zabrana do szpitala.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami, które weszły w życie w tym roku, pieszy wchodzący na przejście dla pieszych będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju. Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu, albo wchodzącemu na to przejście. W celu zwiększenia ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych kierowca jest zobowiązany zatem do obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, ale i jego okolicy oraz do stworzenia możliwości bezpiecznego przejścia przez jezdnię dla pieszych znajdujących się na przejściu dla pieszych oraz tych, którzy na to przejście wchodzą. Pamiętajmy również, że w okresie jesienno-zimowym coraz wcześniej zapada zmrok. Dla własnego bezpieczeństwa piesi powinni nosić elementy odblaskowe, by być lepiej widocznym dla innych użytkowników ruchu drogowego, zwłaszcza kierowców.

(KWP w Krakowie / kp)