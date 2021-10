Limanowski policjant jadąc do służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego Data publikacji 21.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, w drodze na służbę zatrzymał kierującego pojazdem marki VW, którego zachowanie na drodzewskazywało, że może prowadzić pojazd pod wpływem alkoholu. Mężczyzna miał 1,6 promila alkoholu a ponadto posiadał aktualny zakaz sądowy prowadzenia wszelkich pojazdów. 59-latek twierdził, że właśnie jedzie do sklepu do piwo.

19 października br. około godziny 14.00, dzielnicowy z limanowskiej komendy, jadąc do służby, na ul. Zygmunta Augusta zauważył pojazd marki VW, którego kierujący nie był w stanie utrzymać prawidłowego toru jazdy — jechał zygzakiem całą szerokością jezdni. To zachowanie wzbudziło u policjanta podejrzenie, że kierujący może być pod wpływem alkoholu. Dzielnicowy pojechał za mężczyzną, a gdy ten zatrzymał się na parkingu przed sklepem spożywczym, natychmiast do ujął i wezwał patrol policji. Podczas kontroli okazało się, że 59-latek posiada obowiązujący go do 2029 roku zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Kierowca został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu — okazało się, że miał w organizmie 1,6 promila. 59-latek tłumaczył się, że wsiadł do samochodu, bo chciał jedynie kupić piwo. Mężczyzna za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.

(KWP w Krakowie / kp)