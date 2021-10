Areszt dla 53-latka za znęcanie i prezentowanie małoletniej czynności seksualnej Data publikacji 21.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Nawet pięć lat pozbawienia wolności grozi 53-letniemu mieszkańcowi powiatu krakowskiego, który od dłuższego czasu znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją matką a na ulicy prezentował inną czynność seksualną małoletniej. Mężczyzna został zatrzymany przez słomnickich policjantów i tymczasowo aresztowany przez sąd.

W połowie października br. w komisariacie w Słomnikach zjawiła się kobieta, która zawiadomiła o kilkukrotnym obnażaniu się i prezentowaniu innej czynności seksualnej przez starszego mężczyznę jej małoletniej córce, co miało miejsce na ulicy, w czasie gdy dziewczynka wracała ze szkoły podstawowej do domu. Policjanci szybko ustalili personalia sprawcy i zatrzymali go jeszcze tego samego dnia. To 53-latek z powiatu krakowskiego.

Okazało się, że tydzień wcześniej ten sam mężczyzna został zatrzymany przez policjantów za znęcanie się nad członkiem swojej rodziny, do czego, jak ustalili policjanci, dochodziło od około 20 miesięcy. Wówczas, po przeprowadzeniu całej procedury i założeniu niebieskiej karty, sprawca usłyszał zarzut znęcania się fizycznego i psychicznego nad członkiem rodziny, za co grozi 5 lat pozbawienia wolności, a prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru i zakazu kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej.

Teraz, po zatrzymaniu 53-latka i ogłoszeniu mu zarzutów prezentowania małoletniej innej czynności seksualnej, za co grozi 3 lata pozbawienia wolności, 15 października br., sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej w Miechowie zastosował wobec 53-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

(KWP w Krakowie / kp)