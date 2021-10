Wrocławscy policjanci odzyskali auta warte prawie 280 tys. zł

Wspólne działania jednego z komisariatów policji we Wrocławiu oraz komendy miejskiej doprowadziły do odzyskania dwóch skradzionych samochodów o łącznej wartości blisko 280 tys. zł. W tej sprawie funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i kobietę. W ich mieszkaniu policjanci znaleźli ponadto przedmioty pochodzące z innych włamań. Wobec 34-latka sąd zastosował już środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego aresztu. Przypomnijmy, że za kradzież i paserstwo grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat, a za kradzież z włamaniem do lat 10.