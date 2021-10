Policjant w czasie wolnym wypatrzył sprawcę znieważenia miejsca kultu religijnego Data publikacji 21.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z komisariatu Toruń Rubinkowo w czasie wolnym od służby zauważył na ulicy 42-latka wytypowanego do sprawy zdemolowania szpitalnej kaplicy i kradzieży z niej krzyża, a także obrazu. Nie tracąc ani chwili zaalarmował kolegów w służbie, a ci zatrzymali podejrzewanego. Mężczyzna po przedstawieniu mu zarzutu znieważenia miejsca kultu religijnego trafił za kraty zakładu karnego, bo okazało się, że ciąży na nim kilkumiesięczny wyrok za wcześniejsze przestępstwa.

Nad wyjaśnieniem sprawy toruńscy policjanci pracowali od 3 października br. Wtedy zostali powiadomieni przez personel jednego ze szpitali, że nieznany sprawca zdemolował mieszczącą się w lecznicy kaplicę i ukradł krzyż, a także obraz.

Początkowo nie było wiadomo kto mógł dopuścić się takiego haniebnego czynu, jednak policjanci, krótko po zdarzeniu, wytypowali do sprawy 42-latka. Zatrzymanie mężczyzny nie było jednak proste. Nie ma on stałego adresu zameldowania, a dodatkowo, wiedząc, że jest poszukiwany do wcześniej popełnionych czynów o podobnym charakterze, za wszelką cenę unikał kontaktu z organami ścigania.

Udawało mu się to aż do minionego poniedziałku,18.10.2021 r. Tego dnia zauważył go na ul. Na Skarpie jeden z policjantów z komisariatu, będący w czasie wolnym od służby. Funkcjonariusz natychmiast zadzwonił do kolegów w służbie, którzy chwilę później zatrzymali podejrzewanego.

42-latek usłyszał zarzut znieważenia miejsca kultu religijnego i nastepnego dnia prosto z celi aresztu w komisariacie trafił za kraty zakładu karnego, gdzie spędzi zasądzony wcześniej wyrok kilku miesięcy pozbawienia wolności. Za znieważenie miejsca kultu religijnego grozi mu kara do 2 lat więzienia.

(KWP w Bydgoszczy / mw)