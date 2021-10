Oddaliśmy krew dla dzieci i młodzieży - ofiar wypadków drogowych

Opolscy policjanci po raz kolejny zorganizowali akcję oddawania krwi. Tym razem przyświecało nam nasze policyjne motto - Pomagamy i Chronimy. Zbieraliśmy ten najcenniejszy dar dla dzieci i młodzieży - ofiar wypadków drogowych. W czwartek, od godz. 11:00 do 13:00, na parkingu komendy przy ul. Korfantego w Opolu stanął krwiobus. Razem z nami byli przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu oraz kierowca rajdowy Tomasz Kunecki. Była to również okazja do przekonania się na własnej skórze jak wygląda dachowanie pojazdu na symulatorze oraz zakładając alkogogle sprawdzić jaki wpływ na naszą sprawność i równowagę może mieć spożyty alkohol.