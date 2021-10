Z policyjną eskortą do porodu Data publikacji 22.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Mundurowi z grójeckiej drogówki przeprowadzili niecodzienną interwencję. Eskortowali auto, które wiozło rodzącą kobietę do szpitala. Kobieta szybko trafiła do szpitala, gdzie została przekazana pod opiekę personelu medycznego.

Do zdarzenia doszło w czwartek, 21.10.2021 r., w czasie porannego szczytu komunikacyjnego na drodze wojewódzkiej nr 728 oraz w Grójcu. Do dyżurnego grójeckiej komendy zadzwonił mężczyzna, który osobowym seatem usiłował szybko dotrzeć do miejscowego szpitala. Poinformował go, że wiezie do szpitala swoją żonę, która ma zaawansowane bóle porodowe. Poprosił o pomoc w szybkim dotarciu do placówki medycznej.

Dyżurny zareagował natychmiast i skierował na trasę relacji Belsk Duży - Grójec patrol drogówki. Mundurowi włączyli w radiowozie sygnały świetlne i dźwiękowe, dogonili kierowcę i jadąc przed nim, pilotowali seata przez zatłoczone ulice. Kobieta szybko trafiła do szpitala, gdzie została przekazana pod opiekę personelu medycznego.

(KWP w Radomiu / mw)