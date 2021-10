Kosztowny autograf wandala

Co najmniej 10 tysięcy złotych straty wyrządził swoim chuligańskim zachowaniem 23- letni mieszkaniec miasta. Śledczy ustalili, że to właśnie on jest autorem słynnego podpisu, który w ostatnim czasie pojawił się na wielu budynkach na terenie miasta. Zatrzymanie młodego kielczanina, to efekt pracy kryminalnych z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu, wspieranych przez policjantów z komisariatu przy ul. Kołłątaja oraz kieleckich strażników miejskich. Mężczyźnie grozi nawet 5 lat więzienia.