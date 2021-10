Gdy dochodzi do katastrofy lotniczej liczą się sekundy - ćwiczenia sztabowe służb ratowniczych Data publikacji 22.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na terenie lotniska Aeroklubu Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze - Przylepie odbyły się ćwiczenia z udziałem policjantów, strażaków, ratowników medycznych oraz służb lotniska. Celem takich cyklicznie powtarzanych przedsięwzięć szkoleniowych jest doskonalenie koordynacji służb i działań ratowniczych. Tym razem scenariuszem ćwiczeń była katastrofa lotnicza – w tego rodzaju zdarzeniach, gdy liczy się ludzkie życie, szybkość i profesjonalizm działań ratowniczych ma kluczowe znaczenie.

Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze oraz strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze każdego dnia współpracują przy wypadkach, zdarzeniach losowych czy trudnych interwencjach. Od lat współpraca między naszymi jednostkami układa się doskonale i funkcjonariusze mogą zawsze liczyć na wzajemne wsparcie. Ramię w ramię działamy dla bezpieczeństwa mieszkańców zielonogórskiego powiatu. Żeby ta współpraca układała się tak sprawnie co pewien czas organizowane są ćwiczenia doskonalące koordynację współpracy.

Takie ćwiczenia odbyły się w środę (20 października ) na terenie lotniska Aeroklubu Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze-Przylepie. Tym razem scenariusz ćwiczeń zakładał wypadek szybowca szkoleniowego, który krótko po starcie rozbił się o płytę lotniska. Zadaniem policjantów było zabezpieczenie miejsca zdarzenia, udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej, powiadomienie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz zabezpieczenie miejsca wypadku i zebranie materiału dowodowego na potrzeby prowadzonego postępowania karnego. Zadaniem przybyłych na miejsce zdarzenia strażaków była ewakuacja ciężko rannego pilota z szybowca, udzielenie mu pierwszej pomocy medycznej oraz przekazanie załodze Pogotowia Ratunkowego. W ćwiczeniach oprócz strażaków i policjantów uczestniczyli pracownicy Aeroklubu oraz załoga karetki Pogotowia Ratunkowego. Obserwatorami ćwiczeń byli starszy brygadier Maksymilian Koperski - Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze oraz komisarz Krzysztof Marciniak – Naczelnik Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, których zadaniem była ocena współdziałania służb oraz przyjętych procedur.

Środowe przedsięwzięcie to przede wszystkim element ćwiczeń i koordynacji służb, które doskonalą swe umiejętności. Wszystko po to, aby w sytuacjach kryzysowych być profesjonalnie przygotowanym do działań, w których nie ma miejsca na najmniejsze błędy. Dlatego ważne, aby takie ćwiczenia jak najczęściej powtarzać.

podinspektor Małgorzata Barska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze